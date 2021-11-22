حالة الطقس.. الأرصاد تنصح المواطنين: شبورة مائية فجر الغد

كتب أحمد عرفة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في البلاد، خاصة بعد تعطيل الدراسة في محافظة الإسكندرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج مصر جديدة، الذى يبث على قناة Etc، أن ظهور الشبورة بدءا من غد الثلاثاء ناصحا المواطنين بضرورة الحذر خاصة خلال الفترة من الخامسة صباحا وحتى الثامنة صباحا بسبب الشبورة.

قال محمود شاهين، إن التقلبات الجوية ستنتهي في جميع المحافظات ابتداءًا من الغد، لتشهد البلاد شبورة مائية كثيفة، لافتا إلى أن الأمطار مستمرة على الإسكندرية منذ يوم الجمعة مساء بلا توقف، إلا خلال فترات قليلة.

وأوضح شاهين أن الإسكندرية شهدت اليوم سقوط أمطار متوسطة استمرت بشكل متواصل حتى بعد الظهر، مضيفا أنه منذ العصر تحرك المنخفض الجوى ناحية الشرق لتسقط أمطار متوسطة الشدة على بورسعيد، واتجهت الآن إلى شمال ووسط سيناء.