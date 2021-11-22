حارب الصليبيين وتنبأ بغزو التتار.. الشيخ أبو الكرامات صاحب أقدم ضريح بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا من داخل أقدم أضرحة الموجودة فى محافظة الشرقية، هو ضريح الشيخ ابومسلم، والذى توفى قبل ما يقرب من 790 سنة، عن عمر 115 سنة فناها فى الجهاد فى سبيل الله وطاعة الله إلى أن أطلق عليه لقب "ابو الكرامات".

والتقى اليوم السابع ياسر المسلمى وهو من احفاد الشيخ ابو مسلم الذى يعود نسبه إلى سيدنا الحسين وال بيت رسول الله .

وأوضح أن ابومسلم ولد فى العراق وعاش فترة صبياه ومن كرامته رؤى روية بالمنام بحريق العراق و الشام و امتد الى سيناء بمصر، متنبأ بغزو التتار وانتقل إلى مصر، واتخذ من المكان الكائن بين مركزى بلبيس و ابوحماد و المعروف حاليا بقرية ابومسلم، يرجح أن هذا المكان الذى شهد حادث بقرة موسى وبه مخازن الغلال فى عهد يوسف مقر لإقامته الذى عرف على اسمه قرية أبو مسلم بالشرقية، وتطوع فى الجيش فى المصرى لمحاربة التتار، حيث كان يلقى الخطب الدينية ويسقى الجنود بالمياه أثناء المعارك، حتى فارق الحياة فى أحد المعارك عن عمر 115 عاما، فى عهد الملك الصالح أيوب والذى حزنا عليه كثير لكونه كان المقربين إليه، دفن فى المكان السابق الإشارة إليه.

وأكد أن المولد لم يتم إقامته منذ ثورة يناير، لدواعى الأمنية فى تلك الفترة خاصة أن المولد كانت مساحته كبيرة ويتردد عليه عشرات الآلاف مما كان يصعب السيطرة على من الناحية الأمنية، مضيفا إننا أتباع الطريقة فى بر مصر والدول العربية.







الشيخ أبو الكرامات



الضريح