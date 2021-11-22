جوبا ترحب بالاتفاق السياسى فى السودان

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

رحبت جنوب السودان بالإتفاق السياسي السودانى الموقع بين رئيس مجلس السيادة السودانيّ الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، مؤكدة استعدادها التام لمساعدة الأطراف لتنفيذه.

وقالت وزارة خارجية جنوب السودان في بيان لها: "تود وزارة خارجية جنوب السودان أن تنقل تهاني الرئيس سلفاكير للإخوة في قيادة الحكومة الانتقالية في السودان للخطوة الشجاعة التي أقدموا عليها لإنهاء الأزمة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية".

أضافت أن "الاتفاق يمثل إنجازاً مهماً، كما يؤكد على رغبة الأطراف الصادقة في إعادة البلاد لمسار السلام والإستقرار".

وأكدت خارجية جنوب السودان، في بيانها، على إستعداد الرئيس سلفاكير ميارديت وحكومته بتقديم العون والدعم لمساعدة الأطراف السودانية على تنفيذ بنود الإتفاق الجديد.