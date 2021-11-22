جهاز مدينة 6 أكتوبر يزيل التعديات على أرض "دار ليلة القدر للأيتام سابقًا"

كتب أحمد حسن

النجار: القضاء على تلك العشوائية بمثابة ضربة موجعة وإنذار لكل المخالفين بأن القانون سيتم تطبيقه لا محالة

قاد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حملة مكبرة بمشاركة قيادات وأفراد شرطة التعمير، ومديرية أمن الجيزة، لإزالة التعديات عن قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة، والمتمثلة في الاستيلاء على "دار أيتام ليلة القدر سابقاً".

وأوضح المهندس عادل النجار، أن أرض الدار تقع بميدان ليلة القدر، بجوار الفاصل السكني الصناعي، وكانت مخصصة لرعاية الأيتام، تحت إشراف الشئون الإجتماعية، وتم إخلاء الدار بواسطتهم حيث تم بلوغ ايتام الدار للسن القانونية، وإعادة الأرض مرة أخرى إلى حوزة الجهاز، إلا أن عددا من المخالفين قاموا بالتعدي عليها، وتحويلها إلى عشوائيات، وكذا تحويل السور الخارجى للدار لعدد 140 محلا عشوائيا، بجانب استغلال مرافق الدولة بالمخالفة للقانون.

وذكر النجار، أن مخالفات أرض دار ليلة القدر كانت بمثابة نموذج للمخالفين والمتعدين على أراضي الدولة بالمدينة، وأن القضاء على تلك العشوائية بمثابة ضربة موجعة وإنذار لكل المخالفين بأن القانون سيتم تطبيقه لا محالة.

وأكد المهندس عادل النجار، أنه سيتم القضاء على كافة المخالفات واستمرار الحملات خلال الفترة القادمة طبقاً للخطة الموضوعة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة تمت بإشراف من المهندس رمضان عبدالصمد، نائب رئيس الجهاز للقطاع الجنوبي، والمهندس عادل فضل، نائب رئيس الجهاز، للقطاع الشمالي، والمهندس راضى خليل، والمهندس محمد عمر، والمهندس محمود دسوقى، معاونى رئيس الجهاز، ومسئولي إدارات الأحياء والإشغالات والتنفيذ والأمن بالجهاز.