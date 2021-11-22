جامعة سوهاج تبحث آليات التعاون مع روتاري لتفعيل مبادرة سفراء التميز لذوي الإعاقة

اجتمع الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج ، بوفد نادى روتارى بقاعة مجلس الجامعة بمقرها القديم، لبحث كيفية التعاون فى تنفيذ مبادرة سفراء التميز لذوى الإعاقة، بحضور الدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة لذوى الإعاقة، والدكتورة سلمى عبد المنعم نائب مدير المركز، ونسرين منجد رئيس نادى روتارى سوهاج، وأكمل شكرى سكرتير النادي، وأيمن حسنى رئيس النادى السابق، والمهندس خليل صبحي، وأميرة طاهر أعضاء بالنادي، وصابرين محمود المدير التنفيذى للمبادرة الوطنية سفراء التميز بالروتاري.

وقال رئيس الجامعة، فى بيان له أن الهدف من الزيارة هو عقد شراكة فاعلة من أجل تنفيذ المبادرة الوطنية سفراء التميز، والتى تستهدف التمكين الأقتصادى للأشخاص ذوى الإعاقة من سن21 إلى 45سنة، مضيفاً أن هدف المبادرة الرئيسى هو دعم وتعزيز مكانة الأشخاص ذوى الإعاقة، باعتبارهم قوة اقتصادية واجتماعية قادرة على المساهمة فى التنمية بمشروعات واستثمارات يتحمل من خلالها أصحاب الأعمال من ذوى الإعاقة مسئوليتهم الوطنية فى التنمية المجتمعية والبشرية والتوظيف لجميع المصريين .

وقالت صابرين محمود، أنه تم مناقشة إمكانية تنفيذ المبادرة من خلال إعداد برنامج ريادة أعمال للأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة القطاعات، مثل الزراعي، الصناعي، الأقتصاد الأخضر والقطاعات الخدمية.

وأشارت نسرين منجد، إلى أن الجامعة ستكون الشريك الرئيسى لتنفيذ المبادرة الوطنية فى محافظة سوهاج، والتى من المتوقع أن تحقق نجاحات مثمرة،جدير بالذكر أن الوفد أجرى زيارة تفقدية لمركز نور البصيرة، للتعرف على إمكانياته والخدمات التى يقدمها.