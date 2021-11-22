جامعة الزقازيق: قافلة بيطرية لقرية بنى عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية

نظمت جامعة الزقازيق قافلة بيطرية لقرية بنى عامر ضمن فعاليات الخطة السنوية للمشاركة المجتمعية بكلية الطب البيطرى ومهرجان جامعة الزقازيق للبيئة التاسع عشر والبرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة والدماورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم الإثنين الموافق 22 نوفمبر.

وتعد القافلة السابعة عشر للعام 2022/2021 وقد شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى د. محمد عبد الله غنيمى والدكتورة ولاء عبد الحليم والدكتورة رضوى رشيد وعدد من طلاب الكلية.

وقد تم الكشف على 201 حالة حيوانات، 1135 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للامراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى والتخفيف عن المواطـــــــن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى تحت مظله "حياة كريمة"

وتنظيم القافلة يأتى ضمن خطة الكلية للمشاركة المجتمعية وبإشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية وتوجيهات الدكتور أحمد السيد بحيرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع أمين الكلية ومدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك بالأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالى القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتى تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.