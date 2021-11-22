جامعة الأقصر تواصل تقديم ورش عمل بالكليات للتوعية بقانون فصل المتعاطين للمخدرات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الأقصر، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، ورشة عمل ضمن مبادرة "القرار قرارك" التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، لتعريف العاملين بالجامعة بآليات تطبيق قانون 73 لسنة 2021 الخاص بفصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة وبدء تطبيقه اعتبارا من ديسمبر المقبل.

وتم عقد فعاليات الورشة للتعريف بقانون فصل المتعاطين للمخدرات بجامعة الأقصر، تحت إشراف إسراء محمد نجيب، مسؤول الأنشطة التوعوية بوحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وبالتعاون مع هبة سيد، نائب رئيس وحدة تطوع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة الأقصر.

وعقدت الورشة بكليات، الآثار، الفنون الجميلة، الألسن، السياحة و الفنادق، بحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ولفيف من طلاب الكليات والفرق المختلفة، والتي تأتي ضمن مبادرة "خدعوك فقالوا عادي" والتي تهدف إلى توعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المعلومات الخاطئة الموجودة لدى الشباب عن المواد المخدرة والتعريف بالخط الساخن 16023 ومميزاته.

وفى نفس السياق أطلقت جامعة الأقصر تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، والدكتور ربيع سلامة، عميد الكلية، وبإشراف وحدة متابعة الخريجين بكلية الألسن فى جامعة الأقصر، التابعة لقطاع شؤن البيئة وخدمة المجتمع، ورشة عمل تحت عنوان "المهارات الأساسية لتأهيل الخريجين لسوق العمل، أدارتها الدكتورة رشا يوسف، مدرس الأدب الأمريكي ومدير مشروعات قطاع الصعيد للتدريب، وذلك بحضور الدكتور محمود النوبي، وكيل الكلية للدراسات العليا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وخريجى الكلية وطلاب الفرق النهائية.

وشملت الورشة عدة موضوعات منها مهارات التواصل و طرق اجتياز المقابلة الشخصية وأساليب البحث عن وظيفة مناسبة، حيث أوضح الدكتور صلاح ابوالحسن، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ورئيس الوحدة، أن ورشة العمل تهدف إلى التدريب الميداني من أجل الاستعداد لسوق العمل مع توفير أكبر قدر من الفرص لطلاب كلية الألسن، من أجل التعرف على اهم متطلبات سوق العمل المتغير والذى يناسب طبيعة دراسة خريج الكلية.



جامعة الأقصر تواصل تقديم ورش عمل بالكليات للتوعية بقانون فصل المتعاطين للمخدرات



فعاليات ورش العمل فى كليات جامعة الأقصر