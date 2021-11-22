تونس تعلن إحباط 9 عمليات هجرة غير شرعية وإنقاذ 223 شخصا

إيمان حنا

تمكنت وحدات تابعة لأقاليم الحرس البحرى بالشمال والجنوب والوسط والساحل فى تونس، من إحباط 9 عمليات اجتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية، وتم نجدة وإنقاذ 223 شخصا، وفق ما نشره الناطق الرسمى باسم إدارة الحرس الوطنى التونسى حسام الدين الجبابلى، ونقلت التصريحات إذاعة شمس التونسية.

وأوضح الجبابلى، أن 112 شخصا من بين المجتازين الذين تم إنقاذهم من أصول افريقية مختلفة، مضيفا أنه بعد استشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين فى شأنهم.

ومؤخرا أحبطت وحدة تابعة للقوات البحرية التونسية، عملية هجرة غير شرعية لـ24 مهاجرًا من أصول أفريقية من بينهم 12 سيدة كانوا على متن قارب قبالة مدينة "الشابة" بولاية "المهدية".

وتم نقل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إلى ميناء الصيد البحرى بمدينة "الشابة" ليتم تسليمهم إلى الحرس الوطنى واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بهم، وذلك وفقًا لما جاء فى بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني.