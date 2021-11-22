توفير مياة نظيفة لقرى حياة كريمة تستحوذ على 43%من 200 مليار جنيه مرحلة أولى

كتبت أسماء أمين

خصصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، 200 مليار جنيه لقرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى يصل عددها 1436 قرية فى 52 مركزا.

وتهدف حياة كريمة لتحسين المعيشة والاستثمار فى البشر، من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعى مجتمعى، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحى، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية) فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهنى والعمل على خفض معدلات الفقر وخفض معدل البطالة.

وجاءت مشروعات توفير مياه نظيفة على رأس الاستثمارات الموجهه لمشروعات البنية التحتية لقرى حياة كريمة بنسبة 43% ، وذلك بهدف تحقيق أهداقف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 .

كما بلغ حجم المخصصات لمشروعات توفير طاقة نظيفة 19% ،وبلغت حجم الاستثمارات الموجه لانشاء مدن محلية مستدامة 10.4%، وتم تخصيص 9% لقطاع الصحة ،وبلغت المخصصات للقضاء على الفقر 8.6% والتعليم الجيد على 1.4% ،والمساواه بين الجنسين على 1.1%،والعمل اللائق ونمو الاقتصاد على 0.5% والقضاء على الجوع 0.4%.