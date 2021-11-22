تعرف على شروط التعيين فى الوظائف القيادية بوكالة الفضاء المصرية

نظمت لائحة الموارد البشرية لوكالة الفضاء المصرية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1225 لسنه 2021 مدة التعيين بالوظائف القيادية والأدارة الاشرافية وشروط تجديدها، وتوليها.

وتقسم الوظائف بالوكالة، والواردة بالهيكل التنظيمي لها إلى الوظائف القيادية، وظائف تخصصية، وظائف فنية وكتابية، وظائف حرفية وخدمات معاونة.

وتقضي المادة ( 25 ) باللائحة، بأن يـكـون التعيين فـى الوظائف القياديـة ووظائف الإدارة الإشرافية لمدة أقصاها ثلاث سنوات ، يجوز تجديدهـا لمدد أخرى ، وذلك على أساس بيانات تقويم الأداء ، واجتياز الدورات التدريبية اللازمة ، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشـغل هذه الوظائف.

ووفقا للمادة القانونية ذاتها، يُشترط للتعيين في الوظائف المشـار إليها التأكد من توافر صفات النزاهة في المرشحين من الجهات المعنية ، على أن يستند الرأى بعدم توافرها إلى قرائن كافية.