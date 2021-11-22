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تعرف على حقيقة الخلاف بين مواطنين بسبب محل تجاري بدمياط

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 03:50 م
تعرف على حقيقة الخلاف بين مواطنين بسبب محل تجاري بدمياط حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إستغاثة أحد الأشخاص من تعدى آخرين عليه لخلافات بينهما بدمياط، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إستغاثة لأحد الأشخاص بشأن تعرضه للتعدى من قِبل آخرين وذلك بسبب خلافات على ملكية محل تجارى .

بالفحص تبين سابقة حدوث مشاجرة بدائرة مركز شرطة كفر سعد - بدمياط بين طرف أول (الشاكى) وطرف ثانى ( 6 أشخاص مُحددين).. وجميعهم مقيمين بدائرة المركز .

بالإنتقال والفحص وسؤال طرفى المشاجرة ، إتهم كلاً منهما الآخر بالتعدى عليه بالسب والضرب لخلافات على ملكية محل تجارى ، وبإستكمال الفحص تبين أن الطرف الأول "الشاكى" مطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله ومن ثم إخلاء سبيله .. وفى وقت لاحق قامت ( إحدى السيدات من الطرف الثانى) بتحرير بلاغ ضد الطرف الأول "الشاكى" لقيامه بالتشهير بها على مواقع التواصل الإجتماعى.

 

 

 

 


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