تعرف على تطور ساعات البث المرئى عام 2020/2019.. إنفوجراف

كتب: مدحت عادل

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من المؤشرات الإحصائية الهامة عن الهيئة الوطنية للإعلام، بمناسبة اليوم العالمي للتليفزيون.

وينشر "اليوم السابع" بالإنفوجراف أهم مؤشرات الهيئة الوطنية للإعلام وفقا لما يلي:

بلغ إجمالي عدد ساعات البث المرئي لكافة قنوات التليفزيون (القنوات الرئيسية – الفضائية المصرية – القنوات الإقليمية – قنوات النيل المتخصصة – القنوات الإخبارية 178.9 ألف ساعة عام 2019/2020 مـقابل 170.3 ألف سـاعة عــام 2018/2019 بزيادة 5%.



عدد ساعات البث المرئى بالتليفزيون

احتل المجال الاجتماعي النـصيب الأكبر في عدد ساعات الإرسال عام 2019/2020، حيث بلغ 38910 ساعة بنسبة 21.8% من إجمالي عدد الساعات بمتوسط 106 ساعة يومياً، يليه الـمجال الترفيهي بعدد ساعات 25797 ساعة بنسبة 14.4% بمتوسط 70 ساعة يومياً يليه المجال الثقافي بعدد ساعات 24271 ساعة بنسبة 13.6% بمتوسط 66 ساعة يومياً.

بلغ المتوسط اليومي لساعات البث المرئي بالقنوات الرئيسية والإقليمية "الأولي، الثانية، القاهرة، القنال، الاسكندرية، الدلتا، الصعـيد، طـيبة" 152 ساعة يـوميا عام 2019/2020.



المتوسط اليومى لعدد ساعات الارسال

بلغ إجمالي عدد ساعـات بـث قـطـاع التـليـفزيـون "القناة الأولي – القناة الثانية – الفضائية المصرية - الفضائية الموجهة لأمريكا- تايم سبورت" 43.9 ألف ساعة عام 2019/2020 مقابل 35.8 ألف ساعة عام 2018/2019 بزيادة 22.8%.

بلغ عدد ساعات البث المرئى لقطاع القنوات الإقليمية "القاهرة – القنال – الإسكندرية – الدلتا – الصعيد– طيبة" 38318 ساعة عام 2019/2020، مقابل 38180 ساعة عام 2018/2019 بزيادة 0.4%.

بلغ عدد ساعات البث المرئى لقناة القاهرة 6896 ساعة عام 2019/2020 مقابل 6810 ساعة عام 2018/2019 بزيادة 1.3%، وبـلغ عدد ساعات بث الخدمات الإخبارية (قناة مصر الإخبارية – النيل الدولية – إذاعة الأخبار راديو مصر" 26352 ساعة عام 2019/2020.

تتضمن عدد ساعات الإرسال 8784 ساعة خاصة بالبث المسموع لراديو مصر، وبلغ إجمالي ساعات بث قطاع قنوات النيل المتخصصة "دراما – سبورت – لايف – سينما – كوميدي – الأسرة والطفل – الثقافية– القناة التعليمية – ماسبيرو زمان" 79056 ساعة خلال عام 2019/2020 مقابل 78840 ساعة عام 2018/2019 بزيادة 0.3%.

بلغ المجال الإجتماعي أعلي نسبة لعدد ساعات البث المرئى بقطاع قنوات النيل المتخصصة عام 2019/2020، حيث بلغ 21940 ساعة بنسبة 27.8% من إجمالي عدد ساعات الإرسال يليه المجال الترفيهي 17552 ساعة بنسبة 22.2%.