تعرف على أسباب الارتفاعات التاربخية في أسعار الغاز بأمريكا الشمالية

كتبت - مروة الغول

شهدت أسعار الغاز الطبيعي بأمريكا الشمالية، وفقا لمركز هنري، ارتفاعات تاريخية لم تشهدها منذ عقد من الزمان، حيث بلغ المتوسط الشهري في شهر يونيو 2021 نحو 3.84 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بنحو 3.26 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الشهر السابق له، ومع دخول شهر أغسطس استمرت الأسعار في الارتفاع، حيث بلغ المتوسط الشهري نحو 4.07 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى سعر لنفس الشهر منذ عام 2010 .

ويعود ذلك إلى تنامي الطلب المحلي على الغاز في قطاع الكهرباء بسبب حرارة الصيف الذي جاء أكثر سخونة عن المعتاد، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج في خليج المكسيك بسبب إعصار "إيدا"، وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز المسال والهيدروجين الربع الثالث 2021. وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك " وأعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بالمنظمة ،أنه في شهر سبتمبر ارتفع السعر إلى 5.16 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية ، وهو أعلى متوسط لهذا الشهر منذ عام 2008 ، بسبب تنامي إمدادات الغاز المغذية لمحطات الإسالة في كل من تكساس ولويزيانا ، والتي عززت بدورها صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال .