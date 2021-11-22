وقال ماسك - في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين "من المرجح أن تبدأ الشركة في إطلاق موديلها الجديد من السيارات الكهربية، التى تم الإعلان عنها رسميا بأنها الأسرع في العالم، فى شهر مارس من العام المقبل".



وتتميز السيارة الجديدة من نوعية "سيدان" والمعروفة بطراز "إس بليد 2022"، بأنها أسرع سيارة جديدة في العالم من ناحية التسارع في السرعة وليس السرعة القصوى، حيث تعتمد على وجود ثلاث محركات كهربية تجعلها تصل من الصفر إلى سرعة 96 كيلومترا في غضون 1.99 ثانية. وتصل السيارة الجديدة إلى أقصى سرعة لها 322 كيلومترا في الساعة الواحدة.. وتعتبر الصين من أكبر الأسواق في العالم في استخدام السيارات الكهربية، ويوجد بها العديد من شركات السيارات الكهربية المنافسة لشركة "تسلا"، ومن بينها شركات "اكسبنج ونيو".



وكانت شركة "تسلا" قد أطلقت الطراز الجديد من سيارتها "إس بليد 2022" في شهر يونيو الماضي، وتصل تكلفتها الإجمالية إلى ما يقرب من 130 ألف دولار.