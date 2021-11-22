اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تسجيل دخول وخروج 25 سفينة بموانئ بورسعيد

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:31 ص
تسجيل دخول وخروج 25 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأثنين، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 25 سفينة خلال عمليات التداول.

وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب دخول سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .

 


ميناء شرق بورسعيد

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

موانئ بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة