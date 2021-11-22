تسجيل دخول وخروج 25 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأثنين، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 25 سفينة خلال عمليات التداول.

وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب دخول سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .