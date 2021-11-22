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ترامب يحصل على الحزام الأسود في التايكوندو من كوريا الجنوبية.. صور

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 10:33 م
ترامب يحصل على الحزام الأسود في التايكوندو من كوريا الجنوبية.. صور ترامب
كتب عبد الوهاب الجندى

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حصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على حزام دان الأسود التاسع، من أكاديمية التايكوندو العالمية في كوريا الجنوبية، وفق "الديلي ميل".

وزار لي دونغ، رئيس أكاديمية التايكوندو العالمية، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منزله بمنتجع "مار إيه لاغو" لمنحه الحزام الأسود وشهادة فخرية.

وأعرب ترامب عن سعادته بتسلم هذه الشهادة الفخرية، وقال إن التايكوندو، فن قتالي رائع لحماية النفس في هذه الأوقات.

ويعد حزام دان الأسود التاسع أعلى مستوى يمكن أن يصل إليه المحترفون في مثل هذا النوع من فنون القتال للدفاع عن النفس.

وقال موقع "فيدليلي" إلى أن حصول ترامب على "الدان" التاسع في التايكوندو يجعله يشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نفس الرتبة في مثل هذه الألعاب القتالية، مشيرا إلى أن بوتين حصل على الحزام الأسود وأصبح من المتخصصين الكبار في هذه الفنون في العام 2013.

ترامب الحزام
ترامب الحزام

 

ترامب
ترامب

 

وفد أكاديمية التايكوندو وترامب
وفد أكاديمية التايكوندو وترامب

 


الحزام الأسود

ترامب

الحزام الأسود في التايكوندو

كوريا الجنوبية

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