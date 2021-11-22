ترامب يحصل على "الحزام الأسود" بلعبة التايكوندو ويرتقى فخريا لمرتبة بوتين

وكالات

منحت أكاديمية التايكوندو العالمية ومقرها كوريا الجنوبية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حزام دان الأسود التاسع الفخري لهذا النوع من فنون الدفاع عن النفس.

وحسب موقع روسيا اليوم، تعهد ترامب بهذه المناسبة بارتداء الزي الخاص بهذه اللعبة القتالية في الكونجرس الأمريكي إذا عاد مجددا إلى البيت الأبيض.

ويعد حزام دان الأسود التاسع أعلى مستوى يمكن أن يصل إليه المحترفون في مثل هذا النوع من فنون القتال للدفاع عن النفس.

وزار لي دونغ، رئيس هذه الأكاديمية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منزله بمنتجع "مار إيه لاغو" لمنحه الحزام الأسود وشهادة فخرية في هذه اللعبة.

وأعرب ترامب بهذه المناسبة عن سعادته بتسلم هذه الشهادة الفخرية، مشيرا إلى أن التايكوندو، فن قتالي رائع لحماية النفس في هذه الأوقات.

ولفت موقع "فيدليلي" إلى أن حصول ترامب على الدان التاسع في التايكوندو يجعله يشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نفس الرتبة في مثل هذه الألعاب القتالية، مشيرا إلى أن بوتين حصل على الحزام الأسود وأصبح من المتخصصين الكبار في هذه الفنون في عام 2013.