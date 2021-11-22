تحريات أمن الجيزة تكشف عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بشقة في 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لشقة اشتعل بها حريق بمدينة 6 أكتوبر، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وتم الاستماع لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب اندلاع الحريق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا باندلاع حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وعلى الفور فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول موقع الحريق، وقام رجال الإطفاء بالسيطرة على النيران وإخمادها دون وقوع إصابات بين سكان الشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واشترطت إدارة الحماية المدنية على قاطنى العقارات السكنية بمجموعة من الإجراءات الوقائية من حرائق الماس الكهربائى، التى تندلع داخل الشقق، منها:

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

2- قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى.

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

11- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.