تجديد حبس عاطل في اتهامه بسرقة الشقق السكنية فى مصر الجديدة

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة مصر الجديدة مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (مبلغ مالى ) من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (أجنة حديدية – جاكوش – مفك – 2 قلب كالون – مجموعة من المفاتيح المصطنعة )، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب (كسر الباب) بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، كما اعترف بارتكابه عدد (7) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه – جهاز تكييف – مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة )، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على شراء جهاز التكييف المشار إليه ومتطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.