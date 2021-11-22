بلغاريا تحسم المواجهة بين الجنرال والأستاذ.. فوز الرئيس الحالي برئاسة الدولة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فى بلغاريا، فوز الرئيس المنتهية ولايته رومين راديو فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التى جرت، أمس الأحد، بنسبة 66.7 % من الأصوات، ضد منافسه أناستاس جيردشيكو، عميد جامعة صوفيا الذى حصل على 31.8 % فقط.

وفقا للنتائج الأولية التى نشرتها صحيفة زيتونج الألمانية، أنه وبعد فرز 99% من الأصوات، حُسمت المواجهة بين الجنرال والأستاذ، حيث انتصر قائد القوات الجوية البلغارية السابق راديو على جيردشيكو، عميد جامعة صوفيا، فى الانتخابات الرئاسية.

وسيظل راديو البالغ من العمر 58 عامًا، والذى تنتهى ولايته فى يناير 2022، رئيسًا لدولة الاتحاد الأوروبى لمدة خمس سنوات أخرى.

كان راديو مدعومًا من قبل الاشتراكيين الذين انبثقوا عن الشيوعيين السابقين وأحزاب الاحتجاج، بينما كان جيردشيكو مدعومًا من قبل حزب العمال البورجوازى ورئيس الحكومة السابق بويكو بوريسو وحزب الأقلية التركية DPS.

وبحسب استطلاعات الرأى، فإن إقبال الناخبين يوم الأحد كان أقل من 40 %، وبالتالى أقل من الجولة الأولى من الانتخابات قبل أسبوع، ومع ذلك، فإن هذا ليس له أى تأثير على صحة انتخابات الإعادة.