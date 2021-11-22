بريطانيا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وكالات

سجّلت بريطانيا 40,004 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و 61 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,845,492، فيما بلغت حصيلة الوفيات 143,927.