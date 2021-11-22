اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 03:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 03:30 ص
بريطانيا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة أوضاع كورونا فى بريطانيا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجّلت بريطانيا 40,004 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و 61 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,845,492، فيما بلغت حصيلة الوفيات 143,927.

 


بريطانيا

كورونا في بريطانيا

كورونا

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة