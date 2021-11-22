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برلمان النمسا يرفع بالإجماع الحصانة عن المستشار السابق للتحقيق معه بقضايا فساد

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 06:49 م
برلمان النمسا يرفع بالإجماع الحصانة عن المستشار السابق للتحقيق معه بقضايا فساد مستشار النمسا السابق
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن البرلمان النمساوي بالإجماع، رفع الحصانة البرلمانية عن المستشار السابق سيباستيان كورتس، لبدء التحقيق معه بتهمة الفساد. 
 
وذكرت وكالة ابا، أن رئيس حزب الشعب النمساوي، دعا بنفسه إلى هذه الخطوة، لبدء التحقيقات معه وإثبات براءته التي يؤكدها.
 
وكان سيبستيان في الشهر الماضي، وبسبب فضيحة فساد، استقال من منصب رئيس الوزراء، وأصبح رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب (ÖVP) في مجلس النواب بالبرلمان النمساوي، وقد منحه هذا أيضًا حصانة جنائية.
 
ودعا السياسي البالغ من العمر 35 عامًا المشرعين إلى سحب حمايته من المحاكمة، وقال إنه مهتم بالتحقيق في القضية في أسرع وقت ممكن.، حيث ينفي كورتس جميع المزاعم الموجهة إليه.
 
وكان المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، قد استقال من منصبه بعد ضغوط تعرض لها على خلفية فضيحة فساد، واقترح أن يحل وزير الخارجية الكسندر شالنبرغ مكانه.
واُخضع كورتس وتسعة آخرون للتحقيق بعد مداهمات لعدد من المواقع المرتبطة بحزب الشعب النمساوي المحافظ الذي يترأسه.
 
وينفي المستشار مزاعم استخدامه لأموال الحكومة من أجل ضمان تغطية إيجابية في إحدى الصحف الشعبية.
 

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