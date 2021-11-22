بدأت الحكومة النمساوية فرض الإغلاق العام فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أسابيع، بداية من الساعات الأولى من اليوم الاثنين، لوقف انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وذكر موقع "أستريا إنفو" النمساوى أن الإغلاق سيستمر حتى 13 ديسمبر المقبل، وسيتم تعليق السفر السياحي للبلاد حتى ذلك التاريخ.
ووضعت الحكومة تاريخ صلاحية لجميع اللقاحات، والتي بعد تلك الفترة تشترط الحصول على جرعات معززة.
كما لن يُرفع الإغلاق لغير المطعمين وغير المتعافين حتى بعد الموعد المحدد لرفع الإغلاق.
وفى وقت سابق، شارك عدة آلاف، في مظاهرة حاشدة في مدينة لينز النمساوية لرفض جعل التلقيح ضد كورونا إجباريا وذلك بعد يوم واحد من مظاهرات مماثلة في العاصمة فيينا.
وقال بيان للشرطة النمساوية إنه قد توافد الآلاف فى مظاهرة ضد إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا في وسط مدينة لينز بحضور بعض أعضاء برلمان ولاية النمسا العليا.
وذكر البيان أن المشاركين كانوا سلميين وأن كل شيء تحت السيطرة ومع ذلك فإن الغالبية العظمى من الناس من جميع الأعمار الذين جاءوا إلى وسط المدينة لم يرتدوا أقنعة.
ولفت البيان إلى أن المتظاهرين رفعوا شعار "لا للتلقيح الإجباري"، كما طالبوا بإنهاء كل قواعد كورونا.
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