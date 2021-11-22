وذكر موقع "أستريا إنفو" النمساوى أن الإغلاق سيستمر حتى 13 ديسمبر المقبل، وسيتم تعليق السفر السياحي للبلاد حتى ذلك التاريخ.

ووضعت الحكومة تاريخ صلاحية لجميع اللقاحات، والتي بعد تلك الفترة تشترط الحصول على جرعات معززة.

كما لن يُرفع الإغلاق لغير المطعمين وغير المتعافين حتى بعد الموعد المحدد لرفع الإغلاق.