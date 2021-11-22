أثينا (أ ش أ)

بدأت اليونان، اليوم الاثنين، فى تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى وقف موجة العدوى المتزايدة لفيروس كوفيد-19 قبل عطلة عيد الميلاد فى البلاد.

وذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية أن الإجراءات الجديدة دخلت حيز التنفيذ في جميع أنحاء اليونان. وبموجب القواعد الجديدة، التي أعلن عنها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ومسؤولون بالحكومة الأسبوع الماضي، لن يُسمح للأشخاص الذين لم يحصلوا على تطعيم ضد كوفيد-19، أو ليس لديهم شهادة تعافي صالحة، بدخول الأماكن العامة الداخلية مثل دور السينما والمسارح والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية، كما تقرر اتخاذ إجراءات بشأن ساعات العمل للحد من تأثير ساعة الذروة على وسائل النقل العام، مع فتح متاجر البيع بالتجزئة في الساعة 10 صباحا وتوزيع نوبات العمل على موظفي المكاتب بالتبادل.

وكان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أعلن فرض قيود صحية جديدة على الأشخاص غير المحصنين ضد كورونا تنفذ بدءًا من الاثنين ، وسط تصاعد مستمر للوباء في الأسابيع الأخيرة في البلاد.

وقال ميتسوتاكيس - في تصريح نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية - إنه سيتم منع الأشخاص غير المحصنين من دخول مزيد من الأماكن المغلقة بما في ذلك دور السينما والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية اعتبارًا من الاثنين المقبل.

وأضاف: "أن هذا الإجراء للحماية الفورية، وبالطبع لحث الناس على التطعيم"، مشيرا إلى أن أكثر من 7 ملايين يوناني أخذوا اللقاح.. لكنه أعرب عن أسفه لأن "575 ألف مواطن فوق سن الستين لا يزالون غير محصنين ونعلم أنهم الأكثر تضررًا من الفيروس لأن لديهم عددًا أقل من الأجسام المضادة".

وأعلن ميتسوتاكيس أن شهادات التطعيم لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ستنتهي صلاحيتها بعد سبعة أشهر من تاريخ أخذ الجرعات الأساسية.