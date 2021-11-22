بث مباشر.. وزراء التعليم والصناعة والتخطيط يتفقدون مدرسة فنية لصناعة الذهب بالعبور

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من جولة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ومشاركة السفير البلجيكي، بمدرسة إيجبت جولد بالعبور.

وحرص المشاركون بالجولة على تفقد الورش التدريبية الخاصة بالمدرسة، وكذلك تفقد الفصول التعليمية ومناقشة الطلاب فى المواد التعليمية المقدمة لهم بالمدرسة، حيث قال الدكتور طارق شوقى لأحد الطلاب "أحلى حاجة فيكم إنكم جايين تتعلموا بجد، وكمان الانضباط شيء عظيم جدا".

وتهدف مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (حلى والمجوهرات) إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولى بمجال تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم مثل البيئة التعليمية الممتازة على المستوى الدولى كما أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (ثلاث سنوات) هى نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وإحدى الشركات الخاصة والرائدة فى مجال صناعة الذهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر، وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجى الصف الثالث الإعدادى للالتحاق بها.

ويتكون المنهج الدراسى المطبق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية فى مجال التخصص، والتدريب العملى بشركات ومصانع إيجيبت جولد.



وزراء التعليم والصناعة والتخطيط يتفقدون مدرسة فنية لصناعة الذهب



وزراء التعليم والصناعة والتخطيط يتفقدون مدرسة فنية لصناعة الذهب بالعبور



وزراء التعليم والصناعة والتخطيط



وزراء التعليم والصناعة والتخطيط يتفقدون مدرسة فنية لصناعة الذهب بالعبور



وزراء التعليم والصناعة والتخطيط يتفقدون مدرسة فنية لصناعة الذهب بالعبور



وزراء التعليم والصناعة والتخطيط يتفقدون مدرسة فنية لصناعة الذهب بالعبور



وزراء التعليم والصناعة والتخطيط يتفقدون مدرسة فنية لصناعة الذهب بالعبور



وزراء التعليم والصناعة والتخطيط يتفقدون مدرسة فنية لصناعة الذهب بالعبور



وزراء التعليم والصناعة والتخطيط يتفقدون مدرسة فنية لصناعة الذهب بالعبور