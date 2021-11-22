بث مباشر..مدير مشروع تطوير الأقصر يكشف تفاصيل تجديد المدينة قبل الموسم الشتوى

أحمد مرعي

التقى تليفزيون اليوم السابع مع المهندس أسعد مصطفى مدير مشروع تطوير الأقصر بجهاز التعمير، والذي تحدث عن مشروع تطوير المدينة بالكامل قبل الموسم السياحي الشتوى المرتقب.

وأكد المهندس أسعد مصطفى، لليوم السابع، أنه استكمالا لأعمال التطوير الجارية، وفي إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة والجهاز المركزي للتعمير، قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بتكليف جهاز تعمير البحر الأحمر التابع للجهاز المركزي للتعمير، برئاسة اللواء محمود فهمي نصار، بتنفيذ أعمال تطوير ساحتي معبد الكرنك الخارجية والداخلية والطرق المؤدية إلى المعبد، وذلك بعد توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته للأقصر، بالتنسيق مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وأوضح مدير مشروع تطوير الأقصر بجهاز التعمير، أنه تتمثل الأعمال الجديدة التي يتم تنفيذها:- (إنشاء بوابة رئيسية لمعبد الكرنك تحتوي على مدخل ومخرج للحافلات السياحية وأماكن تمركز لأفراد الأمن والحراسة - تم الإنتهاء من إنشاء البرجولات الخشبية أمام البازارات السياحية بشكل يليق بمكانة المعبد، وجاري تطوير البرجولات القائمة ليصل عددها حوالي 80 برجولة - تم تغيير جميع الأرضيات المتهالكة بالساحة الخارجية للمعبد بعمل أرضيات من الخرسانة المطبوعة بالأشكال الحجرية مطعمة بشرائح البازلت الأسود - جاري العمل في تغيير أرصفة ساحة معبد الكرنك وتزيينها ببلاط الانترلوك - جاري العمل في إعادة زراعة وتأهيل أحواض الزراعة وإضافة الزراعات والأشجار المزهرة بساحة المعبد الداخلية المؤدية إلى بهو المعبد بشكل جمالي يليق بمكانة المعبد وزواره - جاري زراعة أشجار نخيل حول سور الساحة الخارجية لمعبد الكرنك - تقوم المحافظة بعمل جميع أعمال تهذيب الأشجار والنخيل الموجود داخل ساحات المعبد الداخلية والخارجية).

وأوضح المهندس أسعد مصطفى، أنه يجري العمل بصورة مكثفة بورديات صباحية ومسائية لاستكمال أعمال تطوير المحيط الحيوي لطريق المطار والمناطق المحيطة بالمعابد وطريق الكباش ، حيث أنه تم طلاء واجهات ما يقرب من 2000 منزلا بلون الهوية البصرية للمحافظة وجاري استكمال باقي العقارات، وتم الإنتهاء من إنشاء عدد 3 ميادين هي ميدان أمام بوابة مطار الأقصر الدولي، وميدان أمام نافورة المطار، وميدان الشيخ موسى وتم التنفيذ بنسبة 100%.