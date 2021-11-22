بث مباشر.. تفاصيل وفاة شقيق الفنانة تيسير فهمى فى حريق مستشفى بالمهندسين

كتب كريم صبحى

أجرى اليوم السابع، بث مباشر بموقع حريق إحدى المستشفيات بمنطقة المهندسين والتي نتج عنها وفاة شقيق الفنانة تيسير فهمى ومصرع آخر وإصابة 2 آخرين ونقلوا الى المشرحة.





وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة ، تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق بمستشفى بمنطقة العجوزة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة وتمت محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين.

واشترطت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الإجراءات الوقائية من حرائق الماس الكهربائى منها:

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

2- قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى.

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

11- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.