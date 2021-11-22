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بايدن يروى قصة هروب زوجته من حريق عام 2004 ويربطه بالإصلاحات وسط انتقاد وسائل الاعلام

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:34 م
بايدن يروى قصة هروب زوجته من حريق عام 2004 ويربطه بالإصلاحات وسط انتقاد وسائل الاعلام جو بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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أثارت إحدى خطابات الرئيس جو بايدن الدهشة الأسبوع الماضى عندما قال إن منزله احترق ذات مرة خلال وجود السيدة الأولى جيل بايدن بالداخل خلال مناقشة إصلاحات فى أحد الجسور القديمة، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

فى 16 نوفمبر كان بايدن فى وودستوك، نيو هامبشاير لمناقشة كيفية تمويل تشريعات البنية التحتية المكونة من الحزبين والبالغة 1.2 تريليون دولار لإصلاحات جسر نهر بيميجواست البالغ من العمر 82 عامًا عندما بدا وكأنه يتذكر حريق منزل كارثى فى ​​منزله فى ديلاوير.

اشار أن الجسر "ينقذ الأرواح ويحل المشاكل" وتعتمد عليه الخدمات العامة مثل محطة الإطفاء القريبة.

وقال: "بدون هذا الجسر، كما قلت سابقًا، سيكون الطريق التفافى بطول 10 أميال فقط للوصول إلى الجانب الآخر. وأنا أعلم، بعد أن احترق منزل وزوجتى فيه وقد خرجت بأمان خلال وجود جزء كبير منه يحترق، يمكننى القول: 10 دقائق تصنع فرقًا"

 قال بايدن إن ذلك يحدث فرقًا كبيرًا، مضيفًا لاحقًا أن "كل دقيقة مهمة" عند الاستجابة لحالات الطوارئ.

كان الحادث الذى أشار إليه بايدن على أنه منزله يحترق فى الواقع حريقًا أصغر بكثير وقع فى أغسطس 2004 بينما كانت العواصف الرعدية تمزق الساحل الشرقى. وفقًا لصحيفة Wilmington News-Journal، اتصلت السيدة الأولى المستقبلية جيل بايدن برقم 911 للإبلاغ عن أن صاعقة أشعلت حريقًا فى مطبخ وتم الاستجابة من خمس شركات إطفاء مختلفة، كانت قادرة على إطفاء الحريق قبل أن ينتشر أكثر.

كرانستون هايتس، صرح جورج لامبورن، رئيس إطفاء الحريق بولاية ديلاوير، لوكالة أسوشيتيد برس أن الحريق "تمت السيطرة عليه خلال 20 دقيقة".

قال "لحسن الحظ، حصلنا عليها مبكرًا جدًا".

التناقض بين استدعاء السيد بايدن لحريق عام 2004 وحقيقة ما حدث لم يفلت من إشعار المنافذ الإخبارية المحافظة البارزة.

وسرعان ما واجه بايدن انتقادات إعلامية خاصة من New York Post وFox News على التناقض، حيث ذكرت الأخيرة أن الرئيس كان "يضيف إلى قائمة طويلة من القصص المزخرفة".

 


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