بالأسماء.. 19 مصابا في حادث انقلاب أتوبيس الساحل الشمالي

مطروح - حسن مشالي

أصيب 19 شخصا، في حادث انقلاب أتوبيس (ميني باص 28 راكب) تابع لشركة المقاولون العرب، الذي وقع مساء اليوم الإثنين، على طريق الساحل الشمالي، الإسكندرية- مطروح، بوابة مارينا 4 و5 وتم نقل المصابين للمستشفى للعلاج.

استقبل مستشفى العلمين النموذجي، احمد غانم غانم " ٤٦ سنة"-من البحيرة- اشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات القطنية، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويسري عبد الفتاح احمد " ٥٩ سنة" – القاهرة- اشتباه pc واشتباه كسر بالذراعين والفقرات القطنية والعنقية، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورجائي محمد فتح الله " ٤٨ سنة"- كفر الشيخ- اشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات القطنية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد علي السيد محمد " ٥٠ سنة"- إسكندرية- اشتباه pc واشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومصطفي عاطف شحاته " ٣٤ سنة"- كفر الشيخ- اشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعاطف شحاته عبدالحميد " ٥٥ سنة" -كفر الشيخ- اشتباه pc واشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، مسمح.

وضم المصابين حسام ابراهيم " ٦٤ سنة "- القاهرة - اشتباه pc اشتباه كسر بالضلوع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحمد بكر محمد " ٢٤ سنة"- القاهرة - اشتباه pc واشتباه كسر بالضلوع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحمد سيد برنس ٢٠ سنة"- القاهرة - اشتباه pc واشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومختار صبري مختار " ٣٠ سنة"- القاهرة- اشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعمر قناوي حموده " ٣٢ سنة "- القاهرة- اشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعرفات شوقي عبدالقوي ٤٠" سنة" القاهرة واشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات العنقية والذراع الأيسر

وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكريم عبدالناصر هلال " ٢٦ سنة "- القاهرة- اشتباه pc واشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبدالعال عبدالله عبدالعال "٦٠ سن"- من الحمام- اشتباه pc واشتباه كسر بالضلوع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد ياسين محمود " ٤٠ سنة"- سوهاج- اشتباه pc كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومختار صبري مختار " ٢٦ سنة "- القاهرة- اشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعلي ياسين محمود " ٢١ سنة"- القاهرة- اشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبدالرحمن محمد عبدالجيد " ٢١ سنة "- القاهرة- اشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و حسين عبداللاه عبدالرحيم " ٣٣ سنة"- القاهرة- اشتباه pcوكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

وكانت سيارات الإسعاف، قد أخلت 13 مصاباً واتبعت بنقل 6 آخرين من موقع حادث انقلاب أتوبيس، على الطريق الساحلي، وجارِ تقديم الإسعافات اللاومة والعلاج وعمل الفحوصات الطبية لكل حالة.

وكانت 6 سيارات إسعاف انتقلت لموقع الحادث، فور تلقي البلاغ، وإخلاء المصابين، وتحرير محضر بالحادث للعرض على النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.