انهيار بلكونة منزل بسبب سوء الأحوال الجوية دون حدوث إصابات بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة انهيار بلكونة بمنزل بوسط المدينة وذلك بالتزامن مع موجة سوء الأحوال الجوية دون حدوث إصابات، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال الوحدة المحلية برئاسة كامل غطاس رئيس مدينة دمنهور، وتم فصل الكهرباء والغاز و فرض كردون أمنى حول المنزل منعا لمرور المواطنين تحسبا لأي تطورات جديدة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين انهيار بلكونة إحدى الشقق السكنية بالطابق الخامس بالقرب من مدرسة أحمد عرابي بمدينة دمنهور دون وقوع إصابات بشرية بالتزامن مع موجة الأمطار التى ضربت المحافظة خلال الأيام الماضية.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت موجة جديدة من الطقس السئ وسقوط الأمطار بغزارة منذ على معظم المدن والمراكز خاصة المناطق الساحلية بمركزى ادكو ورشيد.

وعلى الفور انتقلت فرق التدخل السريع لمواجهة اثار الأمطار وكسح المياه بالشوارع أولا بأول بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية والوحدات المحلية ،فيما تم إغلاق بوغاز رشيد وتوقف حركة الملاحة والصيد كإجراء احترازى وذلك لارتفاع مستوى الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إنتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى تشهدها المحافظة، مضيفا أنه تم الدفع بأكثر من 1262 معدة وطاقم فنى بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة.

كما شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على مراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حرصا على أرواح المواطنين.