انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة قنا

كتب ـ محمود راغب

انطلقت صباح اليوم، قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة قنا، التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، برئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع، لخدمة أهالي قرية كوم الضبع مركز نقادة.

وتأتي القافلة بمشاركة كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث تقدم القافلة خدمات طبية مجانية للمواطنين فى تخصصات ( العظام –الأطفال- الأنف والأذن – الرمد- الباطنى- الصدر-الأسنان- الجلدية –القلب –أمراض النساء ).

كما تقوم القافلة بصرف العلاج مجاناً، إلي جانب خدمات اجتماعية وذلك خلال تقديم بعض المساعدات العينية وخدمات محو الأمية وتعليم الكبار.