اندلاع حريق في محلج للقطن بالمحلة و4 سيارات مطافي تحاول إخماد النيران

الغربية مصطفى عادل

اندلع حريق منذ قليل في محلج شركة النيل لحليج الأقطان بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وهرعت 4 سيارات مطافي لمكان البلاغ للتعامل مع النيران.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في محلج شركة النيل لحليج الاقطان بمنطقة السبع بنات.

انتقلت سيارتي مطافي تابعة لشركة مصر للغزل والنسيج وسيارتين من قسم الحماية المدنية بالمحلة لمكان البلاغ.

وكشف مصدر مسئول لـ اليوم السابع أن الحريق اندلع في ماكينات حليج للقطن وتانك سولار.. وسنوافيكم بالتفاصيل.