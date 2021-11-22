النيابة تتخذ قرارات لكشف ملابسات مصرع شخصين وإصابة آخرين بحريق مستشفى بالعجوزة

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق اشتعل داخل مستشفى فى منطقة العجوزة، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وانتدبت النيابة العامة رجال المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع الحريق، وفحصها وبيان أسبابها، وصرحت بدفن جثث الضحايا، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدًا لاستدعائهم وسماع أقوالهم.