اليوم السابع
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النيابة تتخذ قرارات لكشف ملابسات مصرع شخصين وإصابة آخرين بحريق مستشفى بالعجوزة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:41 م
النيابة تتخذ قرارات لكشف ملابسات مصرع شخصين وإصابة آخرين بحريق مستشفى بالعجوزة حريق مستشفى فى العجوزة
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق اشتعل داخل مستشفى فى منطقة العجوزة، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
 
وانتدبت النيابة العامة رجال المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع الحريق، وفحصها وبيان أسبابها، وصرحت بدفن جثث الضحايا، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدًا لاستدعائهم وسماع أقوالهم.
 
وكان أسفر حريق اشتعل بمستشفى بمنطقة العجوزة عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين، وكشفت تحريات ومعاينة رجال المباحث أن ماسا كهربائيا بجهاز طبي أدى إلى نشوب الحريق.
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمستشفى بمنطقة العجوزة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 


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