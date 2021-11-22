النائب الإقليمي لليونيدو عن "حياة كريمة": مصر لها السبق بالمبادرة الأهم عالميا

كتبت : هند المغربى

قال أحمد رزق نائب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو": سعداء بتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة وتسليمه لكافة محافظات مصر، وإننا كمجموعة عمل بمنظمة الأمم متحدة، عملنا بشكل مكثف مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثله عن الحكومة المصرية، على هذه التقارير لمساعدة مصر بشكل كبير في توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذه التقارير هامة جدا تزامنا وأزمة جائحة كورونا وفقا للمتغيرات التي يشهدها العالم.

وأضاف رزق في تصريحات خاصه لليوم السابع على خلفيه إطلاق تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة وتوزيعها على ٢٧ محافظة في مصر: "أن المنظمة عملت وفق تكليفات من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، حيث ان صندوق الامم المتحدة للسكان unfpa المسؤول عن هذا بالمخرج وإعداد تقرير لكل محافظة والتي تم تسليمها أمس علي مختلف المحافظين"، لافتا إلى أهميه هذه التقارير لتحديد الأولويات والمؤشرات التي يتم التركيز عليها بهدف تحقيق الإنصاف في عمليه التنمية" .

وأكد النائب الإقليمي: "في منظمة اليونيدو نركز على المحافظات التي ترتفع بها معدلات الفقر ضمن إطار عمل مبادرة حياة كريمة، حيث نعمل بقوة على تعزيز ودعم الأنشطة الاقتصادية الموجودة فيها كمحافظات صعيد مصر، ومنها سوهاج المنيا قنا والأقصر بالإضافة الي محافظات الدلتا والتي تواجه تحدى الهجرة بشكل غير منظم داخليا وخارجيا مثل القليوبية والمنوفية.

وقال النائب الإقليمي: التقارير تساعدنا علي التركيز علي المتغيرات لتطويرها مثل الفقر والمساواة والعدالة الاجتماعية والتعليم والصحة والجانب الاقتصادي ودعم البرامج الصغيرة والمتوسطة و المساهمة لتحقيق تنفيذ برنامج حياة كريمة الإطار العام. وأوضح: "سعداء بمشاركة اليونيدو فى دعم هذه المبادرة فإنها مبادرة هائلة وعظيمة قلما تجدها في اي دوله من دول العالم، ومصر لها السبق في اطلاق وتنفيذ هذه المبادرة التي تمس المواطن في كل المجالات وكذلك البعد التكنولوجي وغيرها من متطلبات الحياة"