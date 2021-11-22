المدعى العام فى نيويورك يعيد تحقيقاته بشأن منظمة ترامب بعد اكتشاف معلومات جديدة

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة واشنطن بوست إن مدعى العموم في نيويورك يبحث في تقييمات عقارات منظمة ترامب بعد اكتشاف أن الشركة قدمت تقديرات مختلفة لعدد من العقارات.

ذكرت الصحيفة نقلاً عن السجلات العامة والأشخاص المطلعين على الأمر ، أن مكتب المدعي العام في نيويورك ومحامي مقاطعة مانهاتن يدرسون تقييمات منظمة ترامب للممتلكات المختلفة في جميع أنحاء البلاد بعد اكتشاف أن التقديرات اختلفت اعتمادًا على من كان طلب المعلومات.

في عام 2012، قالت منظمة ترامب إن مبنى مكاتبها في 40 وول ستريت في مانهاتن تبلغ قيمته 527 مليون دولار مما يجعلها واحدة من أكثر العقارات قيمة في نيويورك. ومع ذلك ، بعد بضعة أشهر ، أخبرت الشركة مسؤولي ضرائب الممتلكات أن المبنى كان بقيمة 16.7 مليون دولار.

وذكرت الصحيفة أن هذا المبنى وغيره يخضعون الآن للتدقيق من قبل المدعي العام في نيويورك والمدعي العام في مانهاتن ويتطلعون لمعرفة ما إذا كانت الشركة قد انتهكت القانون من خلال إخبار ضباط ضريبة الممتلكات بأن ممتلكاتهم كانت قيمتها أقل مما كانت عليه أو باستخدام تقييمات أعلى في محاولة للحصول على إعفاءات ضريبية أو إقناع المقرضين.

وقالت الصحيفة أن المدعين يبحثون على وجه التحديد في نادي الرئيس السابق ترامب للجولف في كاليفورنيا ، مشيرة إلى أن الأرض تقدر قيمتها بـ 900 ألف دولار في مكان واحد و 25 مليون دولار في مكان آخر، بالإضافة لعقار في ضواحي نيويورك ، تتراوح قيمته بين 56 مليون دولار و 291 مليون دولار.

تم تقديم جميع التقييمات في السنوات الخمس التي سبقت فوز ترامب بالبيت الأبيض في عام 2016.

وقال متحدث باسم منظمة ترامب: "هذا هو مطاردة سياسية كاملة. يسيطر العنف على نيويورك، ويتم إطلاق النار على الأطفال في تايمز سكوير ، والتشرد عبر الأسطح ، لكن التركيز الوحيد هو الايقاع بترامب.

وأضاف: "هذا الهراء مستمر منذ أربع سنوات. على غرار عملية الاحتيال الروسية ، فإن ملايين الدولارات من دافعي الضرائب تهدر ولا تزال تضيع، كل ذلك بينما تحترق نيويورك. لقد جعل هؤلاء المحققون وعدًا بالحملة الانتخابية الايقاع بترامب - إنه أمر مثير للاشمئزاز"