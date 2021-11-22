المتهم بسرقة لودر بالنزهة يعترف بجريمته ويكشف: استخدمت أسلوب توصيل الأسلاك

كتب كريم صبحى

قررت نيابة النزهة، إحالة سائق للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة "لودر"، حيث اعترف المتهم بارتكابه للواقعة بأسلوب توصيل الأسلاك.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط سائق، لقيامه بسرقة معدة ثقيلة "لودر" من أحد المواقع الإنشائية بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من (سائق لودر، مقيم بمحافظة الشرقية)، بأنه عقب الانتهاء من عمله بأحد مناطق الأعمال بدائرة القسم، قام بترك "لودر، بدون لوحات معدنية" قيادته وملك (صاحب مكتب إستيراد وتصدير) وحال عودته فى اليوم التالى اكتشف سرقته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة والإستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير هروب المتهم، أمكن التوصل إلى تواجد اللودر المستولى عليه بأحد مناطق الأعمال الإنشائية الكائنة بمنطقة المصانع دائرة قسم شرطة القطامية، وتم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق معدات، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار اليه بأسلوب "توصيل الإسلاك" وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على اللودر، وإتهمه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.