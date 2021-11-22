اللى مش معاه ما بيدفعش.. طبيب الغلابة بالمنيا بياخد 20 جنيها فى الكشف.. لايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابعا بثا مباشرا من قرية طمبدى التابعة لمركز مغاغة ، من داخل عيادة الدكتور بهجت فهمى والذى لقبه أهالى القرية بطبيب الغلابة بعد أن كرس كل حياته منذ أن تم تعيينه فى الطب لخدمة الفقراء وفتح منزله للكشف عليهم بالليل والنهار يعمل فترتين فى اليوم ويعيش حياة بسيطة جدا ياتى إليه المرضى من كل مكان .

قال الدكتور بهجت فوزى تخرجت على المعاش فى عام 2012 وأصبحت أجد متعة كبيرة فى مداوات المرضى من الفقراء فتحت حجرة بالمنزل الخاص بى للكشف عليهم واستقبالهم فى اى وقت بالليل أو بالنهار.

وأضاف بدأت الكشف بحنيه ونص وتدرج حتى وصل 20 جنيها ولا زيادة فى الكشف مرة أخرى فقد خصصت كل الوقت للمرضى وانا أعمل فترتين ، واحدة من الساعة 2 ظهرا حتى السادسة والنصف والأخرى من الساعة 8 حتى ينتهى الكشف على آخر مريض فى العيادة.

واضاف أن كلمة طبيب الغلابه تاج فوق الراس يدفعنى الى بذل مزيد من الجهد من أجل محاولة خدمة أهالى القرية وتقديم الخدمة العلاجية لهم وهذه رساله اتمنى أن يتبناها الجميع من أجل خدمة الوطن والرقى به .

وأوضح قائلا اقتربت على سن الـ 70 عاما ولن ارفع مليم واحد فى الكشف وأقوم بالكشف على الجميع بنفس الكشف لا فرق بين فقير وغنى الجميع سواء وهذه هى مهنة الطب