الكهرباء تعرض فيلم "حلم يتحقق" حول مراحل دخول مصر العصر النووى

كتبت ــ رحمة رمضان

شهدت فعاليات الاحتفال ب العيد السنوى الاول للطاقة النووية بمصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عرض فيلم تسجيلي بعنوان "حلم يتحقق"، الذى يعرض مراحل تحقيق الحلم النووى المصرى منذ عام 1956 وحتى توقيع العقود الحكومية بين مصر وروسيا فى 19 نوفمبر 2015 ، لإطلاق إشارة البدء فى إنشاء أول محطة نووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات.

وفيما يلي تفاصيل الحلم النووى المصرى الذى بدأ عام 1956 فى عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وتم تنفيذه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي:-

1- بدأ الحلم النووى عام 1956 عندما وقع الرئيس جمال عبد الناصر عقد الاتفاق الثنائى مع روسيا بشأن التعاون فى شئون الطاقة الذرية وتطبيقاتها فى النواحى السلمية، وغيرها من الاتفاقيات والعقود التى تتيح لمصر الدخول إلى العالم النووى.

2- فى عام 1964 طرحت مصر مناقصة لتوريد محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 150 ميجاوات وتحلية المياه بمعدل 20 ألف متر مكعب فى اليوم، وبلغت التكلفة المقدرة للمشروع 30 مليون دولار.

3-فى عام 1981 صدر القرار الجمهورى بإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

4- فبراير 2015 وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره فلادمير بوتين اتفاقية إقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة بقدرة 4800 ميجا وات.

5-تصل تكلفة المحطة وفقاً للعرض الروسى إلى 5 مليارات دولار للمفاعل بإجمالى 20 مليار دولار.

6-اختارت مصر العرض المقدم من شركة روس آتوم الروسية من بين 6 عروض من شركات أخرى نتيجة تناسب هذا العرض مع مصالح مصر السياسية والفنية والاجتماعية و الاقتصادية.

7-منذ إطلاق اشارة بدء المشروع النووى لتوليد الكهرباء في 19 نوفمبر 2015 برعاية القيادة السياسية في البلدين المصري و الروسي لم تتهاون هيئة المحطات النووية في تنفيد الالتزامات الخاصة بتنفيذ المشروع وهو ما ادى بدورة الى اختيار مشروع الضبعة النووى كأحد أفضل ثلاث مشاريع من حيث البدء و الانطلاقة على مستوى العالم وحصول مشروع المحطة النووية بالضبعة على جائزة ثانى أفضل مشروع من حيث البدء والإنطلاقة على مستوى العالم.

8-تضم المحطة 4 مفاعلات لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات.

9- سيتم وضع حجر الأساس لأول مفاعل نووي لتوليد الكهرباء يونيو المقبل.