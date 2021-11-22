اليوم السابع
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الكهرباء تحتفل اليوم بالعيد السنوى الأول للطاقة النووية فى مصر

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 09:00 ص
الكهرباء تحتفل اليوم بالعيد السنوى الأول للطاقة النووية فى مصر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت ــ رحمة رمضان

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تحتفل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى هيئة المحطات النووية، اليوم الاثنين، بالعيد السنوى الأول للطاقة النووية فى مصر بمركز المنارة بقاعة المؤتمرات، بحضور العديد من القيادات وخبراء الطاقة النووية وجميع وسائل الإعلام.
 
ويمثل اليوم الذى حددته الوزارة العيد الأول للطاقة النووية من كل عام يوما تاريخيا فى حياة المصريين، حيث شهد هذا اليوم من عام 2015 توقيع  عقود إنشاء المحطة النووية بالضبعة مع شركة روس اتوم الروسية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإطلاق إشارة البدء فى تنفيذ المشروع.
 
وتعتبر أهم مميزات المحطة النووية بالضبعة، اعتماد شركة روساتوم الروسية على أعلى معايير الأمان المستخدمة فى هذه النوعية من المفاعلات، علاوة على  أنها تعتبر الأعلى أمانا والأحدث بالعالم.
 
جدير بالذكر، أن مصر لا تقبل أى شروط سياسية أو غيرها لإقامة المحطة النووية، موضحًا أن هيئة المحطات  النووية هى المالك ووالمشغل للمحطة النووية بالضبعة،  علاوة على الاعتماد على نسبة من مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة النووية المحلية فى مصر.
 
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ الرصيف البحري لاستقبال المعدات الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة قريبا ، كاشفا أنه تم توقيع عقد تنفيذه في يونيو 2020 وبدء تفعيله منذ يوليو 2021 بمدة تنفيذ تبلغ 21 شهر.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

وزارة الكهرباء

الطاقة النووية

العيد الاول للطاقة النووية بمصر

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