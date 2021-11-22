الكنيسة الأرثوذكسية تشهد رسامة شمامسة لكنيسة مارجرجس بالإسماعيلية

كتب ـ محمد الأحمدى

صلى الأنبا سارافيم أسقف إيبارشية الإسماعيلية القداس الإلهى، صباح اليوم فى كنيسة الشهيد مارجرجس بفايد، التابعة للإيبارشية بالإسماعيلية، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته 20 من أبناء الكنيسة شمامسة فى رتبة إبصالتس، وشارك فى صلوات القداس والرسامة الآباء الكهنة وشعب الكنيسة.

جدير بالذكر، أن الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا صلى قداس الأحد الثانى من شهر هاتور، الذى يوافق تذكار عيد رئيس الملائكة ميخائيل، وذلك فى الكنيسة التى تحمل اسمه فى قرية عزبة يوسف مركز ببا التابعة للإيبارشية.



رسامة مارجرجس بفايد

ورسم نيافته 35 من أبناء القرية شمامسة فى رتبة إبصالتس، فيما تستعد الكنائس المصرية لبدء صوم الميلاد المجيد والذى يبدأ يوم 25 نوفمبر، ويستمر أكثر من 40 يومًا متواصلة، تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذى تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية يوم 25 ديسمبر من كل عام، وفقًا لتقويم الكنائس الغربية.

بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى يوم 7 يناير من كل عام، وفقا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الأقباط عن أكل اللحوم، وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير.