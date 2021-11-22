الكرملين: حالة الرئيس بوتين الصحية بعد تلقيه اللقاح المعزز "جيدة"

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وصف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، الحالة الصحية للرئيس فلاديمير بوتين، بعد تلقيه أمس الأحد اللقاح المعزز ضد فيروس كورونا "سبوتنيك لايت"، بأنها جيدة.

وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين، "إن الرئيس الروسي يعمل اليوم بشكل عادي وكان لديه لقاء للتو، ونفى أن يكون بوتين قد شارك في تجربة لقاح فيروس كورونا الأنفي، موضحا أنه سيشارك في الوقت المناسب في هذه التجربة بعد موافقة الأطباء على استخدام هذا اللقاح.

وقال بيسكوف بهذا الشأن "لقد أعرب الرئيس عن استعداده لاختبار اللقاح الأنفي، وهذا ما تحدث عنه أمس الأحد".