الكرملين: بوتين يلتقى الرئيس الفلسطينى غدا لبحث الأوضاع فى الشرق الأوسط

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يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا الثلاثاء في سوتشي، لبحث الوضع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود التي تبذلها موسكو من أجل التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.



وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان اليوم الاثنين أن الرئيسين سيبحثان مسائل تطوير التعاون الثنائي والوضع في منطقة الشرق الأوسط.



يُذكر أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قال عشية زيارته إلى روسيا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "إنه سيناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سبل إحياء العملية السياسية في فلسطين"، مؤكداً ثقته في الدعم الروسي في هذا الإطار، ومشيراً إلى إنه يعول على دعم موسكو في تنظيم مؤتمر دولي للسلام.



كان الرئيس الفلسطيني قد أكد، خلال كلمته أمام الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن السلطة الفلسطينية لا تجد شريكاً في إسرائيل يؤمن ويقبل بحل الدولتين.