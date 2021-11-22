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القبض على عاطلين وراء سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بمنشأة ناصر

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:56 ص
القبض على عاطلين وراء سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بمنشأة ناصر مشغولات ذهبية- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخصين لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة من داخل مسكن أحد الأشخاص بأسلوب "كسر الباب" في منشأة ناصر، وحرر محضر بالواقعة.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، من (تاجر - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (بعض المشغولات الذهبية - مبلغ مالى).

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم). وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الباب".. وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها. وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وإتهمهما بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


امن القاهرة

جريمة سرقة

اخبار الحوادث

منشاة ناصر

وزارة الداخلية

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