القابضة للمياه: برنامج تدريبى للحصول على اعتماد الأيزو 2018-21001

كتب أحمد حسن

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية توحيد آليات العمل وفقا للمعايير الدولية القياسية وفقا لمتطلبات الإدارات المختلفة.

ووجه، المهندس ممدوح رسلان، إدارة الجودة ودعم النزاهة لنشر ثقافة الجودة بالقطاعات والإدارات المختلفة بالشركة القابضة والشركات التابعة والعمل بأحدث نظم الجودة المطبقة عالمياً.

وفى هذا السياق، نفذت إدارة الجودة ودعم النزاهة بقطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، البرنامج التدريبي (المعايير الدولية لنظم إدارة المؤسسات التعليمية ) بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تأهيل الإدارات العامة للتدريب للعمل باحدث نظم الجودة العالمية في مجالات التدريب والتعليم في إطار مجموعة من المواصفات الدولية

ISO 21001 – ISO 29993 – ISO 29994 – ISO 29995

وذلك بمشاركة الإدارات العامة للتدريب بشركات ( مياه القاهرة – مياه الاسكندرية – صرف الإسكندرية - الغربية – المنوفية- الشرقية )

واكدت غادة عبد الوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة علي أهمية التوافق مع المعايير الدولية في قطاعات الموارد البشرية والإدارات العامة للتدريب بالشركات التابعة والعمل علي تنمية ورفع كفاءة العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة

ويأتي هذا البرنامج في مقدمة مجموعة من البرامج التدريبية لرفع كفاءة الإدارات العامة للتدريب بالشركات التابعة مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة .