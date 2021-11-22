"الفيوم" تستضيف فعاليات ملتقى "أولادنا" الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة

رباب الجالي

استضافت محافظة الفيوم، احتفالية فنية بمشاركة 60 فرداً من ذوى الهمم يمثلون 7 دول افريقية وآسيوية، وذلك استمراراً لفعاليات ملتقى "أولادنا" الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة الذى انطلقت دورته الخامسة يوم الثلاثاء الماضى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تحت شعار "سوا نرجع فرحتنا".

شملت الفعاليات زيارة مدرسة الخزف والفخار بقرية تونس، وعرض فلكلور فنون شعبية تونسية، كما تم تكريم اسم الراحلة ايفيلين بوريه، لدورها فى إحياء صناعة الفخار بقرية تونس، وعلى هامش الاحتفالية قام الوفد بزيارة محمية وادى الريان حيث تم تنظيم فقرة استعراضية لذوى الهمم بمنطقة الشلالات.

ضم وفد الدول المشاركة فى احتفالية قرية تونس 60 فرداً من دول المغرب، وتونس، والسعودية، وفلسطين، والكونغو، وأوغندا، بالإضافة إلى مصر، وذلك بمشاركة الدكتورة سهير عبد القادر رئيس مجلس أمناء مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة، ومنسقين عن وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة بالفيوم.

الجدير بالذكر أن ملتقى "أولادنا" الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة يهدف إلى تعزيز مسيرة الدمج الفنى والمجتمعى لأولادنا ذوى القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم، واستثمار الفعاليات والضيوف المشاركين فى نشر صورة إيجابية عن مصر عالمياً بتراثها السياحى والحضاري، والتأكيد على أنها بلد الأمن والأمان بإقامة العديد من الفعاليات بمختلف المناطق السياحية والأثرية، ويشارك فى الملتقى 31 دولة، وعدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية بمصر، وتقام هذه الدورة من الملتقى تحت شعار "سوا نرجع فرحتنا"، حيث يلتقى أولادنا من ذوى القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والأوروبية، وفرقة دولة الشرف "روسيا" فى العروض التى يقدمونها.