العاهلان البحريني و الأردني يبحثان مستجدات الأوضاع في منظقة الشرق الأوسط

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أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تضامن البحرين والأردن في جهودهما في الحرب على الإرهاب والحفاظ على الأمن والإستقرار ، معربا عن الشكر والتقدير لمواقف الأردن الداعمة للبحرين لمكافحة الإرهاب والتطرف وتنسيق الجهود المشتركة لمحاربة هذه الآفة.

وأعرب العاهلان عن الإرتياح لمستوى التبادل التجاري ، وما وصلت اليه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين من تقدم ونمو .

ونوها بأهمية التعاون بين البلدين الشقيقين في مكافحة فيروس كوفيد 19 والحد من انتشاره، شاكراً جلالة العاهل المفدى المملكة الأردنية الهاشمية على التسهيلات التي قدمتها لسفارة مملكة البحرين في عمّان ، والتي سهلت إجراءات عودة المواطنين والطلبة البحرينيين إلى أرض الوطن.