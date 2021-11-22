اليوم السابع
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الصحة تطلق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:16 م
الصحة تطلق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات القوافل الطبية لحياة كريمة
كتب وليد عبد السلام

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تطلق وزارة الصحة والسكان اليوم وغدا 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة .
 
وتشمل القوافل الطبية تخصصات نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل
 
وتستمر القافلة علي مدار يومين في محافظات القاهرة ومطروح والبحيرة والدقهلية والشرقية والمنيا 
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة توفر خدمات طبية للمواطنين في المناطق المحرومة والنائية كما انها توفر العلاج بالمجان للمواطنين 
 
 
 

 


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