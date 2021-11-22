الصحة تطلق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

كتب وليد عبد السلام

تطلق وزارة الصحة والسكان اليوم وغدا 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريم ة للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة .