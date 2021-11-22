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الشرطة الأمريكية تعلن اعتقال شخص متهم بتنفيذ حادث دهس ويسكونسن.. صور

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 07:04 ص
الشرطة الأمريكية تعلن اعتقال شخص متهم بتنفيذ حادث دهس ويسكونسن.. صور متهم بتنفيذ حادث دهس ويسكونسن
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت الشرطة الأمريكية، اعتقال المشتبه به في تنفيذ حادث الدهس الذى تسبب في سقوط "عدد من القتلى" جراء صدم حشدا كان متجمعا للمشاركة في موكب لعيد الميلاد في واكيشا بولاية ويسكونسن.

ووفق موقع " thepostmillennial" فإنه تم التعرف على أحد المشتبه بهم وهو محتجز بسبب الحادثة، وفقًا لوثائق المحكمة، تم القبض على داريل إدوارد بروكس جونيور البالغ من العمر 39 عامًا كمشتبه به في الحادث.

وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي لشبكة ABC News: "إن المكتب على علم بالإبلاغ عن الحادثة وتقود السلطات المحلية وسلطات الولاية بالتحقيق".

وقال قائد الشرطة دان تومسون في مؤتمر صحفي إن هناك "قتلى"، مضيفا "نشعر بحزن عميق لمأساة اليوم التي لا معنى لها وقلوبنا مع مجتمع ويسكونسن، إننا نعالج حاليًا 13 مريضًا - 3 منهم في حالة حرجة ، و 4 في حالة خطيرة ، و 6 في حالة معقولة، ونصلي من أجل كل المتضررين".

وأكد مسئولون محليون أيضا إلى إن 11 بالغا و12 طفلا نُقِلوا إلى المستشفيات.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة حمراء اللون مسرعة تخترق المسيرة من الخلف، وفي مقطع ثان بدا أن الشرطة تُطلق النار على السيارة قبل اصطدامها بأحد حواجز الطريق.

منفذ حادث الدهس
منفذ حادث الدهس
 
حادث الدهس
حادث الدهس

 


حادث دهس ويسكونسن

حادث دهس

الشرطة الأمريكية

موكب لعيد الميلاد

عيد الميلاد

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