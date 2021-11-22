السيطرة على حريق في تانك سولار داخل محلج للقطن بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية من السيطرة على حريق اندلع داخل محلج للقطن تابع لشركة النيل لحليج الأقطان.

وتبين أن الحريق في تانك للسولار وتم إخماد النيران.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في محلج شركة النيل لحليج الاقطان بمنطقة السبع بنات.

انتقلت سيارتي مطافي تابعة لشركة مصر للغزل والنسيج وسيارتين من قسم الحماية المدنية بالمحلة لمكان البلاغ، وتبين أن الحريق في تانك سولار، تم السيطرة على النيران واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.