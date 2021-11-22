السويد تشيد بالدور الإقليمي للحكومة العراقية في تعزيز استقرار المنطقة

كتب أحمد جمعة

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، وزيرة خارجية السويد أن ليندى والوفد المرافق لها، أكد مكتب إعلام حكومة بغداد فى بيان لها إلى أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك بين بغداد وستوكهولم، فضلاً عن مناقشة الدور العراقى الإقليمى والدولي، ومتابعة مقررات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وكيفية المضى فى تنفيذها.

وشهد اللقاء أيضاً بحث ملف الجرائم الإرهابية التى ارتكبتها عصابات داعش داخل العراق، والتأكيد على محاسبة مرتكبيها، فضلاً عن دعم المناطق المحررة.

وأكد الكاظمى على ضرورة تطوير علاقات التعاون بين العراق والسويد والاتحاد الأوروبي، ولاسيما فى المجال الأمنى والحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، وكذلك فى مجال الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل الشركات السويدية داخل العراق.

ونقلت الوزيرة السويدية تحيات الحكومة السويدية لرئيس مجلس الوزراء العراقى، وأشادت بالدور الإقليمى للحكومة العراقية فى تعزيز استقرار المنطقة عبر انتهاجها سبل الحوار والتهدئة.

وعبرت وزيرة خارجية السويد أيضاً عن تطلع بلدها للمزيد من التعاون الثنائى بين العراق والسويد فى مختلف المجالات والصعد.